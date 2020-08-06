وزارة الصحة تعمم 12 نصيحة للتعامل مع مصاب كورونا بالمنزل

أوضحت وزارة الصحة الإجراءات الوقائية المتبعة عند وجود مصاب بفيروس كورونا في المنزل؛ لعدم انتقال العدوى إلى باقي أفراد الأسرة، وذكر حساب «الصحة 937»، التابع للوزارة، ردًا على سؤال من أحد المواطنين، أن النصائح الخاصة بوجود حالة مصابة بالمنزل تشمل 12 نصيحة، هي:

1 ـ مساعدة الشخص المريض على إتباع تعليمات الطبيب فيما يخص الرعاية والأدوية.

2 ـ الابتعاد عن الشخص المريض على بُعد مترين على الأقل، كما يجب لبس الكمامة عند التعامل معه.

3ـ يجب على الشخص المريض تناول الطعام في غرفته منفردًا وعدم مشاركة باقي الأسرة.

4ـ توفير غرفة نوم ودورة مياه منفصلين للمريض إن أمكن، إذا لم تتمكن من توفيرهما فحاول فصلهما عن أفراد الأسرة الآخرين قدر الإمكان، مع إبعاد الأشخاص الأكثر تأثرًا بمضاعفات كورونا عن أي شخص مريض.

5 ـ التأكد من شرب الشخص المريض للكثير من السوائل الدافئة، وحصوله على قسط من الراحة.

6 ـ مساعدة المصابين في التسوق أو الحصول على الوصفات الطبية والحصول على أشياء أخرى قد يحتاجون إليها.

7 ـ لا يجب وضع الكمامة القماشية أو الطبية على وجه الأطفال الصغار دون سن السنتين، أو أي شخص يعاني من صعوبة في التنفس، أو أي شخص لا يستطيع إزالة الكمامة بدون مساعدة.

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8 ـ فتح النافذة لإدخال الهواء النقي والحرص على تهوية الممرات المشتركة بين المصاب وباقي الأشخاص بالمنزل.

9 ـ عند الحاجة إلى التنظيف بعد الشخص المصاب، يجب ارتداء الكمام وقفازات ذات الاستخدام الواحد يمكن التخلص منها، مع الانتظار لأطول فترة ممكنة قبل الدخول لتنظيف واستخدام الحمام.

10 ـ التعامل مع أي أطباق أو أدوات يستخدمها الشخص المريض بالقفازات، مع غسلها بالماء الساخن والصابون ويفضل استخدام الأدوات (الأكواب والأطباق والملاعق) التي يسهل التخلص منها بعد كل استخدام.

11 ـ غسل وتنظيف اليدين بعد خلع القفازات أو التعامل مع الأشياء المستعملة من قبل المريض.

12 ـ تجنب مشاركة الأطباق أو الأكواب أو المناشف أو الفراش أو الإلكترونيات (مثل: الجوالات) مع الشخص المريض.

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