السعودية اليوم / الصحة تدعو للاستفادة من خدمات مراكز "تأكد"



الرياض 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واس

دعت الصحة كافة المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من مبادرة مراكز "تأكد" والتي تواصل تقديم خدماتها في مختلف مناطق المملكة لفحص فيروس

حيث خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، " لاسيما خلال فترة التجمعات العائلية بمناسبة عيد الأضحى المبارك", لافتةً أن مراكز " تأكد" تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي) ، علماً أن مراكز (تأكد) في الرياض والدمام تعمل على مدار 24 ساعة .

وأشارت الصحة أن مراكز (تأكد) توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد - بإذن الله - خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، موضحةً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .

// انتهى //

13:48ت م

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الرياض 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسدعت الصحة كافة المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من مبادرة مراكز "تأكد" والتي تواصل تقديم خدماتها في مختلف مناطق المملكة لفحص فيروس كورونا "كوفيد19".حيث خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، " لاسيما خلال فترة التجمعات العائلية بمناسبة عيد الأضحى المبارك", لافتةً أن مراكز " تأكد" تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي) ، علماً أن مراكز (تأكد) في الرياض والدمام تعمل على مدار 24 ساعة .وأشارت الصحة أن مراكز (تأكد) توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد - بإذن الله - خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، موضحةً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .// انتهى //13:48ت م0063

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