السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة



جدة 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من أمطار رعدية ، ونشاط للرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظات القنفذه، والليث، والأجزاء الساحلية .

وتستمر الحالة - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الــ 9 مساءً .

// انتهى //

13:14ت م

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