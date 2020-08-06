السعودية اليوم / مقتل جندي باكستاني بهجوم عبر الحدود الأفغانية



إسلام آباد 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واس

قتل جند باكستاني وأصيب آخران بجروح جراء عمليات قصف مكثفة استهدفت نقاط حدودية باكستانية من داخل الأراضي الأفغانية.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن مناطق حدودية باكستانية في منطقة "دير" قد تعرضت لهجمات بالأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون من داخل الأراضي الأفغانية، مضيفًا أن الهجمات استهدفت مناطق مأهولة بالسكان والنقاط الحدودية للقوات الباكستانية، وأدت إلى مقتل جندي باكستاني وإصابة اثنين آخرين.

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12:41ت م

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