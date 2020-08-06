السعودية اليوم / أمانة جدة تُخالف 24 منشآة بنطاق بريمان



جدة 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واس

كثفت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية بريمان، نشاطها الرقابي للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوب توفرها في المحال التجارية والملاحم وغيرها مما أسفر عن إغلاق وإنذار أكثر من 24 منشأة مُخالفة، وذلك ضمن الحملات المتواصلة للأمانة.

وأفاد رئيس البلدية المهندس أحمد الزهراني أن البلدية أغلقت 12 من محلات الملاحم وصوالين الحلاقة المخالفة، بجانب إنذار 12 موقعاً ضمن جولة شملت زيارة 30 منشأة بالنطاق لمنع مخالفات الصحة العامة في المحال التجارية، مؤكداً استمرار عمليات الرقابة خلال الفترة القادمة ومتابعة تنفيذ الملاحظات أولاً بأول وتطبيق العقوبات المترتبة على المخالفين .

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12:01ت م

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