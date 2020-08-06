السعودية اليوم / أمطار متفرقة على جازان



جيزان 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واس

هطلت الليلة الماضية ، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من منطقة جازان شملت محافظات صبيا والريث والعارضة وفيفا والداير بني مالك والعيدابي والأحد المسارحة وصامطة والطوال

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

11:49ت م

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