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الـ FBI يضبط أسلحة فتاكة في قصر نجم اليوتيوب جيك بول
اُعتقل بسبب تورطه في أعمال نهب وشغب
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI منزل نجم اليوتيوب جيك بول في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، وضبط عدة أسلحة نارية فتاكة في قصره بلوس أنجلوس، كما عثر على فاتورة ضرائب فدرالية غير مدفوعة بقيمة 2 مليون دولار، وفقًا لصحيفة The Sun البريطانية.
وقال جيران جيك بول إنهم يسمعون انفجارات غامضة في الليل تأتي من قصر نجم اليوتيوب البالغ ثمنه 6.9 مليون دولار، وأضاف أحدهم: هناك أشياء غامضة تحدث هناك ليلًا.
وقد اقتحم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي القصر بعد تنفيذ أمر يتعلق باعتقال جيك بول خلال نهب مركز أريزونا التجاري في مايو، وأظهرت اللقطات الجوية للغارة، التي التقطتها ABC7، ضباط إنفاذ القانون وهم يغادرون منزل بول المترامي الأطراف مع وجود عدة بنادق قبل تحميلهم على سيارات الشرطة كدليل واضح على إدانته.
وكان قد تم اتهام بول بالتعدي الإجرامي ومشاركته في أعمال شغب في مركز أريزونا التجاري التي اندلعت بعد الاحتجاجات في الأيام التالية لوفاة متابعات الخليج 365 الأفرو أمريكي، جورج فلويد.
ورفضت السلطات التعليق على طبيعة الغارة، ولكن قال مصدر لـ TMZ: يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في مزاعم الأعمال الإجرامية المحيطة بأعمال الشغب.
من هو جيك بول؟
يشتهر جيك بول بنشره مقاطع فيديو متهورة ومغامرة على منصة اليوتيوب، واكتسب شهرة عالمية بسبب مغامراته الجريئة، لكنه واجه ردود فعل عنيفة بعد أن وثقت لقطات فيديو قيامه بنهب مركز أريزونا التجاري وتورطه في عمليات نهب وإضرار بالممتلكات.
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