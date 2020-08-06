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إيقاف التدخين بعد الجلطة يقلل نسبة الوفيات 30%
النمر عدد الأسباب المشهورة لحدوثها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن إيقاف التدخين بعد حدوث الجلطة يقلل نسبة الوفيات 30%.
وأضاف النمر في تغريدات له عبر تويتر، أن إيقاف التدخين بعد حدوث الجلطة يقلل نسبة الوفيات بنسبة 30% مقارنة بمن استمروا على التدخين بعد حدوث الجلطة.
ولفت إلى أن من الأسباب المشهورة لحدوث جلطات القلب في الشباب، ارتفاع الكلسترول وعدم التحكم بالسكري وعدم التحكم بالضغط والتوتر النفسي – الاجتماعي، مع قلة الرياضة، وقلة تناول الخضراوات – الفواكه، بالإضافة إلى التدخين والكبتاجون والكوكايين والحشيشة / الماريوانا.
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