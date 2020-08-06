، بعد ما حدث مع "بايدن وأوباما وكيم كاردشيان".. تويتر يتدخل بهذا الإجراء ،

محمد بن مسعود - الدمام - مشكلة خطيرة تتعلق بمستخدمي الشبكة على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد

قالت شركة تويتر، الأربعاء، إنها أصلحت مشكلة أمنية كانت تتيح للمتسللين الدخول إلى بيانات شخصية لبعض مستخدمي تويتر على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد، من بينها الرسائل.

وقال موقع التدوين المصغر إنه من غير المعلوم ما إذا كان المتسللون قد استغلوا المشكلة الأمنية، مضيفًا أنه أجرى تحديثًا لتطبيق تويتر على منصة أندرويد، حتى لا تتمكن تطبيقات أخرى من الوصول إلى بياناته.

وتمكّن متسللون في 15 يوليو من الدخول للنظام الداخلي لشركة التواصل الاجتماعي لقرصنة بعض حسابات كبار المستخدمين، ومنهم المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والملياردير إيلون ماسك، واستخدموها للحصول على عملات رقمية.تويتر