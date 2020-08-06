شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التحالف العربي يعترض مسيرة حوثية انطلقت من الحديدة والان مع التفاصيل

الخميس 6 أغسطس 2020 صوره ارشيفيه أعلن التحالف العربي، إسقاط طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي من محافظة الحديدة، باتجاه السعودية.

وشدد في بيان، منذ قليل، على أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تواصل انتهاك اتفاق ستوكهولم.

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