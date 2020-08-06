شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

الخميس 6 أغسطس 2020 صوره ارشيفيه توقعت الهيئة العامة للآثار وحماية البيئة في السعودية حالة الطقس اليوم الخميس، 06/آب/2020.

وقالت الهيئة في نشرتها: بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة )، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (حائل، القصيم، الرياض).

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