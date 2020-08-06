رئيس سابك: الأوضاع ستضغط على صناعة الكيماويات لبقية العام

2020-08-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الرئيس التنفيذي لشركة سابك يوسف البنيان، إن متوسط أسعار البتروكيماويات انخفض نحو 18% في الربع الثاني من 2020، مقارنة مع الربع الأول، من نفس العام، وتراجع 27% مقارنة مع الربع الثاني من 2019.

وأضاف البنيان أنه على الرغم من التحديات، فقد تراجع الإنتاج 1% فقط مقارنة مع الربع الأول من 2020.

وقال “الربع الثاني تلقى الضربة القصوى من كوفيد-19، شهدنا تحسنًا بداية من الربع الثالث، ونظرتنا للنصف الثاني ستكون مماثلة تقريبًا للنصف الأول إذ إن الضغط المفروض على الطلب ما زال قائمًا”، بحسب العربية.

وأشار رئيس سابك إلى أن مستقبل الطلب تحركه الضبابية في سوق الطاقة، وأوضاع السوق ستفرض ضغوطا على صناعة الكيماويات لبقية العام الجاري.

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وأعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققة خسائر قدرها 2.22 مليار ريال، مقابل 2.03 مليار ريال أرباحا عن نفس الفترة من العام الماضي.

يأتي ذلك بعدما تراجعت إيرادات الشركة بنسبة 29.5% إلى 24.62 مليار ريال.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، حققت الشركة 3.27 مليون ريال خسائر، مقابل 5.35 مليار ريال أرباحا عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب تحقيق صافي خسارة خلال الربع الثاني يعود إلى انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المبيعة، بالإضافة إلى تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية بمبلغ 1.18 مليار ريال.

وعزت الشركة تحقيق صافي خسارة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المبيعة، بالإضافة إلى تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ 2.28 مليار ريال.

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