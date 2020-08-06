مخالفات بالجملة تُغلق 5 منشآت غذائية في الغزة

2020-08-06

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات متمثلة في بلدية الغزة الفرعية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، 5 منشآت غذائية مخالفة.

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وقالت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنه تم إغلاق المنشآت بسبب مخالفات منها، شروط المبنى وتجهيزاته وسوء تداول للمواد الغذائية بالإضافة إلى وجود عمالة بدون شهادات صحية، وأيضًا تدني مستوى النظافة، ومخالفة في شروط النقل والتخزين، وعدم وجود ترخيص واستخدامها كمستودع وتطبيق اللائحة.

كما واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات متمثلة في بلدية العمرة الفرعية الحملات الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر السلبية ومنع المباسط العشوائية، وأسفرت الحملات عن مصادرة 150 كغم من الفواكه تم تسليمها لجمعية البر بعد التأكد من سلامتها.

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