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سابك تخسر 586.6 مليون دولار في الربع الثاني من 2020
بسبب تراجع متوسط أسعار وكميات المبيعات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، تكبد صافي خسارة 2.2 مليار ريال في الربع الثاني، وهي الخسارة الفصلية الثالثة على التوالي لها، بفعل مخصصات انخفاض القيمة وتراجع المبيعات.
وعزت سابك الخسارة إلى تسجيل مخصصات انخفاض قيمة بواقع 1.18 مليار ريال في أصول رأسمالية وتراجع متوسط أسعار وكميات المبيعات.
وتأتي الخسارة مقارنة مع صافي ربح بقيمة 2.03 مليار ريال قبل عام وتمثل تفاقمًا من خسارة قدرها 1.05 مليار ريال في الربع الأول.
واستكملت أرامكو السعودية المنتجة للنفط شراء حصة قدرها 70 بالمئة من سابك مقابل 69.1 مليار دولار في يونيو ومددت فترة السداد بواقع ثلاثة أعوام إلى 2028، لتتحوط من ضعف أسعار النفط.
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