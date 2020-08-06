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جديد قضية المشاهير.. بلاغات تتهم فوز الشطي بغسيل الأموال
بالإضافة إلى الإعلامية نهى نبيل بحسب صحيفة القبس
متابعات الخليج 365 - متابعة
كشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة في الكويت تسلمت رسميًا بلاغات جديدة بشأن غسل أموال وتضخم حسابات بعض المتهمين، وكان أبرزها ضد الفنانة فوز الشطي والإعلامية نهى نبيل.
وأشارت المصادر بحسب القبس، إلى أن أسماء أخرى غير معروفة كانت ضمن البلاغات التي استلمتها النيابة.
وفتحت النيابة العامة -في وقت سابق- ملفات المشاهير، وأصدرت قرارًا بتجميد أرصدة 10 منهم، حتى الآن، ومنعهم من السفر.
فوز الشطي كانت بدايتها الفنية وهي بسن صغيرة حيث اشتركت ببرنامج المواهب الغنائية “نجوم على الطريق” في عام 1996، وبرز اسمها عندما أعلن إنها أول كويتية تشارك في برنامج ستار أكاديمي بموسمه الثالث إلا أنها انسحبت قبل مشاركتها بالبرنامج، وفي ذات الفترة قدمت أغنية منفردة تحت عنوان “أي شي” من إنتاج شركة الصوتيات روتانا.
وبدأت فوز الشطي بدخول مجال التمثيل عام 2007 من خلال مسلسل “الوزيرة” مع نايف الراشد، ثم استقرت في مجال التمثيل مبتعدة عن مجالها الأول الغناء، واستطاعت تجسيد مختلف الشخصيات الدرامية بين الشر والخير منها، وتعتبر شخصية (عمشة) المرأة البدوية بمسلسل “أمر إخلاء” نقلة نوعية بمشوارها الفني، لسبب ندرة أو انعدام تجسيد شخصيات نساء البدو خلال الأعمال الخليجية، وذلك بسبب صعوبة إجادتها من حيث اللهجة والزي لتلك الفئة.
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