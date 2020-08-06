خطيب عروس فوج الإطفاء اللبناني: الله يحرق قلب اللي حرمني منكِ

2020-08-06

متابعات الخليج 365 - متابعة

لم يستطع خطيب سحر فارس، إحدى أعضاء فريق الإطفاء اللبناني التي عثر على جثتها بعد ساعات من انفجار مرفأ بيروت الهائل، تحت الردم صباح الأربعاء، تمالك نفسه، فنشر صورة سحر عبر حسابه في فيسبوك، ورثاها بكلمات مؤثرة.

وكشف الشاب أن خطيبته الراحلة كانت تجهز ليوم زفافهما الذي كان محدداً في يونيو الماضي، وتأجل لأسباب لم يذكرها، وأنها كانت تختار احتياجات منزلهما قبل وفاتها.

ثم أضاف قائلاً باللهجة اللبنانية: “الله يحرق قلب اللي حرمني منك”، وأضاف: “كسرتيلي ضهري، حرقتيلي قلب قلبي، راحت طعمة الحياة مع غيابك”.

وفقد فوج إطفاء بيروت، 10 عناصر كانوا قد وصلوا إلى مرفأ بيروت قبل دقائق من الانفجار الثاني المدمر.

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بدورها، نقلت وسائل إعلام لبنانية عن مسؤولين في فوج إطفاء بيروت، أن الفريق توجّه على متن آليّتين إلى المرفأ للعمل على إطفاء حريق اندلع في أحد العنابر، ولكن القدر لم يمهل الفريق، وفور وصوله ضرب الانفجار الهائل الذي اختفى على أثره الفريق والآليتان.

وقرابة الساعة 11 صباح يوم الأربعاء، عثر فريق من فوج الإطفاء على جثة تحت الردم في المرفأ، تبين أنها تعود إلى سحر فارس، إحدى أعضاء الفريق المفقود.

وفي وقت لاحق، أمكن التعرف على “4 قطع من إحدى الآليتين”.

ولا تزال أعمال البحث مستمرة عن العناصر الأخرى وغيرهم من الأشخاص الذين كانوا في المرفأ لحظة الانفجار الثاني.

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