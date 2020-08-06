ماسكات طبيعية مفيدة وإقتصادية للعناية بالبشرة المختلطة

تعتبر البشرة المختلطة معرضة لبعض المشاكل لأصحابها، وذلك لاحتوائها على نوعين من البشرة الدهنية فى مناطق الجبهة والأنف والذقن، ومناطق أخرى جافة متمثلة فى الخدود ومنطقة الشفاة، وبالتالى يجب على كل منطقة عمل ماسكات خاصة بها، ولكن عند إتباع بعض الوصفات الطبيعية التى يسهل تحضيرها فى المنزل، تكون مناسبة للبشرة المختلطة وتعمل على ترطيبها وقفل مسامتها الواسعة وعدن ظهور الحبوب بها، ومن أهم هذه الوصفات الطبيعية هى:

1 ) الزبادى مع النعناع الاخضر:

وذلك حيث يحتوى الزبادى على حمض اللاكتيك الذى يساعد على تبيض البشرة ونضارتها، وذلك بخلط ملعقتين كبيرتين من الزبادى مع عصير النهار الأخضر، وخلطهم جيداً حتى نحصل على مزيج مناسب، ثم بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على الوجه لمدة عشر دقائق، ثم بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر.

2 ) زيت الزيتون مع العسل:

وذلك بخلط ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من العسل الأبيض مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان، وخلطهم جيداً فى وعاء ونقوم بتقليبهم حتى نحصل على مزيج سائل، ثم بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على الوجه ونتركه لمدة عشر دقائق، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر وتنشيفه جيداً، وتكرر الوصفة مرتين ف الاسبوع حتى نحصل على بشرة أفضل.