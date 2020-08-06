تبييض الإبط من الإسمرار أصبح سهلاً بوصفات طبيعية للبس الملابس الصيفية بمنتهى الثقة والحرية

تحرص جميع النساء على إتباع الوصفات الطبيعية لتبيض المناطق الحساسة وخاصة منطقة الإبط، فكثير من النساء تنزعج وتتوتر من اسمرار هذه المنطقة، وخاصة في فصل الصيف، حيث يمنع شكل تلك المنطقة من الحرية في إرتداء الملابس الصيفية، فاليوم سوف نقدم بعض الوصفات الطبيعية التى تساعد على التخلص من اسمرار منطقة الإبط، فتابعونا لمعرفة تلك الوصفات للإهتمام بتلك المنطقة لإرتداء الملابس الصيفية بمنتهى الفخر والحرية.

1 ) الليمون:

حيث يحتوى الليمون على فيتامين C ومضادات الأكسدة، وحمض السيتريك، الذى يعد مقشر قوى وفعال، ويعمل على نضارة البشرة وتنقيتها، وذلك عن طريق عصر ليمونة واحدة، وأخذ عصير الليمون، وبواسطة قطنة صغيرة، نقوم بغمس القطنة بعصير الليمون ودهن منطقة الإبط بها كل يوم لمدة سبعة أيام بعد إزالة الشعر الزائد بها.

2 ) ماء الورد:

حيث تعتبر ماء الورد مقشر طبيعي، وذلك بغمس قطنة في ماء الورد ودهن منطقة الأبط كل يوم قبل النوم أو فى الصباح، حتى نحصل على نتيجة أفضل.

3 ) ماء الورد والنشا:

وذلك بخلط ملعقتين كبيرتين من النشا مع ملعقتين من ماء الورد، ونخلطهم جيداً حتى نحصل على مزيج مناسب، ثم بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على منطقة الإبط، ونتركها حتى تجف، ثم نقوم بغسل منطقة الإبط بالماء البارد وتكرر الوصفة كل اسبوع وسوف نلاحظ الفرق.