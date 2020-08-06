شكرا لمتابعة خبر عن "المرور" توضح موقف الراكب بجوار قائد السيارة حال عدم ربط حزام الأمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الإدارة العامة للمرور اليوم الخميس أن مخالفة عدم ربط حزام الأمان تسري على الراكب بالمقعد الأمامي بجوار السائق .

وأشارت المرور أن قيمة المخالفة 150 ريال وتصل إلى 300 ريال وإذا تكررت المخالفة خلال 30 يوم تزداد الغرامة لحدها الأعلى أو عقوبة الإيقاف لمدة 24 ساعة أو كلتا العقوبتين .

جاء ذلك رداً على متساءل ، حيث تم التأكيد أنها لا تشمل قائد المركبة فقط وتنطبق المخالفة على صاحب السيارة او المفوض بالفيادة .