شكرا لمتابعة خبر عن "المرور" توضح موقف الراكب بجوار قائد السيارة حال عدم ربط حزام الأمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت الإدارة العامة للمرور اليوم الخميس أن مخالفة عدم ربط حزام الأمان تسري على الراكب بالمقعد الأمامي بجوار السائق .
وأشارت المرور أن قيمة المخالفة 150 ريال وتصل إلى 300 ريال وإذا تكررت المخالفة خلال 30 يوم تزداد الغرامة لحدها الأعلى أو عقوبة الإيقاف لمدة 24 ساعة أو كلتا العقوبتين .
جاء ذلك رداً على متساءل ، حيث تم التأكيد أنها لا تشمل قائد المركبة فقط وتنطبق المخالفة على صاحب السيارة او المفوض بالفيادة .
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