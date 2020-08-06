شكرا لمتابعة خبر عن الكهرباء: حالة واحدة يكون فيها فحص العداد مجانا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج فحص العداد مجاناً للمستفيدين في حالة الشك في آداء العداد . أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج فحص العداد مجاناً للمستفيدين في حالة الشك في آداء العداد . وأوضحت " الكهرباء " آلية تقديم الشكوى من خلال الخطوات التالية : １- تقدم إلى مقدم الخدمة بطلب فحص عداد Advertisements ２- ٢- سيقوم مقدم الخدمة بتنفيذ الطلب وفحص العداد ３- ٣- في حال وجود عطل في العداد سيكون الفحص مجاني .

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