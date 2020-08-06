شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 2160 سيارة نقل مخالفة في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): تمكنت أمانة محافظة جدة من ضبط 2160 سيارة نقل مخالفة خلال شهر يوليو الماضي . تمكنت أمانة محافظة جدة من ضبط 2160 سيارة نقل مخالفة خلال شهر يوليو الماضي . وأكدت الأمانة انه تم ضبط السيارات المخالفة لإستكمال الإجراءات النظامية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية . ويأتي ذلك حرصاً على السلامة العامة ومنع الإزعاج والضرر للأهالي أو السيارات الأخرى .

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