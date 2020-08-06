خام برنت يصعد 2.3 % وأسعار النفط الأعلى منذ 5 أشهر

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ارتفع سعر خام برنت اليوم 1.03 دولار أو ما يعادل 2.3 بالمئة ليصل إلى 45.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 0951 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.03 دولار أو ما يوازي 2.5 بالمئة إلى 42.73 دولار للبرميل.

أسعار خام برنت

وبهذا ارتفعت أسعار النفط وسعر خام برنت إلى أعلى مستوياتها منذ مطلع مارس الماضي بعد أن أظهرت بيانات انخفاضًا كبيرًا في مخزونات النفط الخام الأمريكية، غير أن المخاوف من أن يفضي اتساع رقعة العدوى بفيروس كورونا إلى تراجع الطلب على الوقود حدت من المكاسب.

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تراجع مخزونات النفط الأمريكي

وبحسب بيانات من معهد البترول الأمريكي، انخفضت مخزونات الخام 8.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول أغسطس إلى 520 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض ثلاثة ملايين برميل، ومن المقرر أن تصدر الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق يوم الأربعاء.

ونقلت رويترز عن بيورنار تونهاوجين رئيس أسواق النفط في شركة ريستاد إنرجي القول: المعنويات الإيجابية مبررة بشكل مبدئي اليوم بفضل أنباء المخزونات الأمريكية،لكننا نعتقد بأن المراهنين على الارتفاع بحاجة للاحتماء …في الأيام المقبلة مع احتلال كوفيد-19 موقع الصدارة (في الأحداث) مرة أخرى.

ومما ساهم في دعم المعنويات إشارات على أن المحادثات بين النواب الديمقراطيين في الكونجرس والبيت الأبيض بشأن حزمة جديدة للدعم المالي بسبب فيروس كورونا بدأت تتحرك في الاتجاه الصحيح على الرغم من أن الطرفين ما زالا في حالة خلاف.

كما أظهرت بيانات المصانع الأمريكية هذا الأسبوع تحسنا في الطلبيات، وهو ما يراه بعض المحللين على أنه يوفر تخفيفًا للقلق بشأن المخاطر التي تواجه أي انتعاش.

