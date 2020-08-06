سامسونج تكشف عن أحدث هواتفها من سلسلة جالكسي نوت 20

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بعد أسابيع طويلة من الإنتظار ومئات التسريبات حول هواتف جالكسي نوت 20 ، أعلنت شركة سامسونج عن Galaxy Note 20 وNote 20 Ultra مع تصميم أنيق وعدد من المزايا التي تصل لأول مرة ضمن مؤتمر Unpacked 2020 قبل قليل.

تأتي هواتف سامسونج الجديدة مع كاميرا قوية وشاشة بوضوح عال جدًا، كما تضيف تحديثات على قلم S Pen تزيد سرعة الاستجابة إلى 9 أجزاء من الثانية، وتضيف دعم الإيماءات للمزيد من التطبيقات.

وأضافت سلسة نوت الوضع اللاسكلي على نظام Samsung Dex وإمكانية القيام بمهمتين معًا بفضل الوضع المزدوج Dual Mode.

كما جلبت سامسونج تقنيات جديدة مع أجهزتها أهمها تقنية نقل الملفات بسرعة فائقة UWP مع سلسلة نوت لمنافسة تقنية NFC.

وبجانب ذلك، فقد أضافت الشركة تحديثات على تطبيق الملاحظات في سلسلة نوت لتسهيل مهمة المستخدمين؛ بتوفير المزامنة في الوقت الفعلي، استخدام التطبيق لتسجيل الملاحظات الصوتية وإضافة تعليق صوتي لأي ملاحظة، دعم ملفات PDF، إنشاء مجلدات للمذكرات وتقسيمها، والتكامل مع خدمة مايكروسوفت Outlook.

جالكسي نوت 20 ألترا – Galaxy Note 20 Ultra

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يأتي جالكسي نوت 20 ألترا مع شاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.9 بوصة بدقة فائقة QHD+ وكثافة بكسل تصل 508، وإضاءة أعلى 25% من جالكسي S20 ألترا ومحمية بطبقة Gorilla Glass 7 وسرعة تحديث تصل 120 هرتز، فيما تبلغ سرعة الاستجابة 240 هرتز في الثانية.

رغم جميع المزايا المذهلة بالشاشة، فإنها لن توفر الدعم لجودة QHD بسرعة التحديث 120 كما هو الحال بجالكسي S20 ألترا.

تتميز كاميرا نسخة ألترا بوجود 3 عدسات أساسية بالخلف ومستشعر ليزر ضوئي لتحسين جودة التقاط الصور حتى في الأماكن المعتمة،وتأتي العدسة الأولى بدقة 108 ميجا بكسل رئيسية بفتحة غالق f/1.8، وعدسة واسعة جدًا بدقة 12 ميجا بكسل وفتحة غالق f/2.2، وعدسة تصوير عميق بدقة 12 ميجا بكسل وفتحة غالق f/3.0.

تدعم كاميرا الهاتف التصوير بدقة فائقة جدًا تصل 8K بمعدل 24 إطارًا في الثانية وتدعم التقريب 50× وميزة التقريب السريع.

فيما تأتي الكاميرا الأمامية من الهاتف بدقة 10 ميجا بكسل مع فتحة غالق f/2.2 وبمزايا التركيز التلقائي والتصوير بدقة UHD.

سيأتي الهاتف مع ذاكرة رام 12 جيجابايت وسعة تخزين بخيارين هما 256 جيجابايت و512 جيجابايت، وسيدعم بطاقات الذاكرة الخارجية.

وسيدعم الهاتف بطارية بسعة 4,500 ملي أمبير/ ساعة تدعم الشحن السريع 45 واط، وسيضيف دعم تقنية الشريحة الإلكترونية المدمجة eSIM.

جالكسي نوت 20 – Galaxy Note 20

الأمر البديهي في جالكسي نوت 20 بأنه سيأتي مع شاشة أصغر وبقياس 6.7 بوصة لكنها على غير المتوقع ستكون من نوع مختلف وهو Super AMOLED بدقة FHD+ أي أنها بوضوح أقل من نسخة ألترا خاصة وأن كثافة البكسل فيها 393 فقط، كما ستدعم سرعة تحديث حتى 60 هرتز فقط.

يأتي الهاتف كذلك مع كاميرا بثلاث 3 عدسات؛ الأولى بدقة 12 ميجا بكسل رئيسية بفتحة غالق f/1.8، وعدسة واسعة جدًا بدقة 12 ميجا بكسل وفتحة غالق f/2.2، وعدسة تصوير عميق بدقة 64 ميجا بكسل وفتحة غالق f/2.0.

فيما تأتي الكاميرا الأمامية شبيهة بالنسخة السابقة وبدقة 10 ميجا بكسل بفتحة غالق f/2.2 وبمزايا التركيز التلقائي والتصوير بدقة UHD.

وبخصوص السعة التخزينية والذاكرة..، فسيحمل الهاتف ذاكرة رام 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت – أي أنه سيكون بخيار وحيد.

وسيحمل الهاتف بطارية 4.300 ملي أمبير/ ساعة تدعم الشحن 45 واط، وسيضيف كذلك تقنية الشريحة الإلكترونية المدمجة eSIM مثل سابقه.

سعر وتوافر هواتف سامسونج

سيتوفر نوت 20 ألترا بثلاثة ألوان هي الأبيض، الأسود، والبرونزي، وبسعر يبدأ من 4899 ريال لنسخة 4G و5299 ريال لنسخة 5G.

سيتوفر الهاتف العادي باللون الأبيض، البرونزي، والأخضر، وبسعر يبدأ من 3799 ريال سعودي لنسخة 4G وسعر 4199 ريال لنسخة 5G.

قائمة أسعار سلسلة جالكسي نوت 20 الكاملة في السعودية: