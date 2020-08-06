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أعلنت وزارة الخارجية أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجّه حكومة المملكة بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للأشقاء في لبنان، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وأوضحت الوزارة أن التوجيه الكريم من الملك سلمان، يأتي تضامنًا مع الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة آثار الانفجـار الذي حدث في مرفأ بيروت، وانطلاقاً من حرصه على الوقوف بجانب الأشقاء في لبنان وتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني الشقيق في مواجهة هذه الكارثة الأليمة.





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كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين يوجه بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة آثار انفجـار مرفأ بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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