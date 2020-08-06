︎ :
.
علق استشاري الأمراض المعدية، الدكتور سميح غزال، على تصريحات رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس جيبرييسوس، اليوم الإثنين، بشأن عدم وجود حل على الإطلاق لجائحة كورونا المستجد.
وقال غزال، خلال حديث لقناة الإخبارية، إن المؤشرات والتجارب السريرية في المملكة وكافة أنحاء العالم تشير إلى أن الحصول على لقاح مضاد للفيروس التاجي بات وشيكًا، موضحًا أن الإسلام يدفعنا دومًا للتمسك بالأمل. وأضاف أن تصريحات رئيس منظمة الصحة العالمية قد تكون تحمل معنى صعوبة إيجاد حل عاجل للجائحة..، مشيرًا إلى أن هناك بالفعل تجارب وأبحاثاً جارية من أجل التوصل إلى لقاح فعال ضد الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تصريحها الصادم بشأن عدم وجود حل لكورونا على الإطلاق.. بالفيديو: خبير يكشف كذب منظمة الصحة العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.