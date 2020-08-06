المرور السعودي: مخالفة حزام الأمان مستحقة على الراكب بجوار السائق

جدد المرور السعودي التأكيد على أنّ مخالفة عدم ربط حزام الأمان تُطبق على الراكب بجوار السائق أثناء السير على الطرق، وأنه ملزم باستخدام أحزمة الأمان وفقًا لنظام المرور، حتى لا يدفع قيمة المخالفة التى تتراوح بين 150 و300 ريال، وفقًا لجدول المخالفات (رقم 2)، جاء ذلك، ردًا على استفسار ورد من أحد المتابعين مفاده: «السلام عليكم مخالفة رصد آلي عدم ربط حزام الأمان هل هي خاصة بالسائق فقط أم تشمل الراكب أيضًا؟».

وقال «المرور السعودي»، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «مرحبًا بك، وفقًا لنظام المرور ألزم الركاب باستخدام أحزمة الأمان أثناء السير على الطرق ويترتب على عدم تطبيق ذلك مخالفة تحرر بحقهم. نشكر تواصلك».

وكانت المرور قد أوضح، في وقت سابق، أنَّ قيمة مخالفة عدم ربط حزام الأمان تبلغ 150 ريالًا، ولا تتجاوز 300 ريال في المرة الأولى، وعند تكرارها خلال 30 يومًا، يتم رفع الغرامة إلى حدها الأعلى، أو الإيقاف لمدة 24 ساعة، أو كلتا العقوبتين، ولا تقتصر مخالفة عدم ربط حزام الأمان على قائد المركبة فقط بل تشمل الراكب في المقعد الأمامي؛ حيث يتم تسجيل المخالفات على مالكي المركبات أو المفوضين بقيادتها.

وفي وقت سابق أوضح المرور المخالفات التي تتراوح قيمتها بين 150 و300 ريال وفقًا لـ«جدول المخالفات رقم (2)، وهي:

1- عدم استخدام إشارة الالتفاف عند التحول لليمين أو اليسار أو التجاوز أو تغيير المسار.

2- إساءة استخدام آلات التنبيه .

3- قيام سائق الدراجة الآلية أو العادية أو ما شابه بالتعلق بأي مركبة أخرى، أو سحب أو حمل أشياء تعرض مستخدم الطريق للخطر.

4- مخالفة قواعد استعمال أنوار التلاقي.

5- عدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السير أثناء القيادة.

6- الرجوع إلى الخلف في الطريق العام لمسافة تزيد على عشرين مترًا.

7- عدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري.

8- قيام السائق بتخطي أرتال المركبات أمام إشارات المرور أو نقاط الضبط الأمني باستخدام كتف الطريق أو المسار المخصص للالتفاف

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9- عدم ربط حزام الأمان.

10- وضع حواجز داخل المركبة أو خارجها تعوق رؤية السائق.

11- مخالفة تنظيمات السير على الطريق.

12- التحرك بالمركبة بسرعة عالية؛ بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًّا.

13- التجمهر في موقع الحادث.

14- عدم ترك السائق مسافة كافية بين مركبته والمركبة التي أمامه، تسمح له بتلافي وقوع حـادث.

15- عدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة.

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