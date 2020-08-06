بالصور.. تعليم الرياض: تسليم الكتب للمدارس الابتدائية الحكومية

توزيعها على «المتوسطة» الأسبوع المقبل
أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أنه تم تسلیم الكتب الدراسیة لجمیع المدارس الابتدائیة الحكومیة بالمنطقة، وأشار تعليم الرياض إلى أنه يتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد.
وذكر تعليم الرياض، عبر حسابه بتويتر، أنه بمتابعة من مدير عام التعليم، واستعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد، أنهى تعليم الرياض تسليم الكتب الدراسية لجميع المدارس الابتدائية الحكومية، وستبدأ الأسبوع المقبل خطة التوزيع على جميع المدارس المتوسطة ثم الثانوية.
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