«طقس الخميس» .. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق بالمملكة

حالة الخليج تسمح بالصيد
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ).
وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنَّ هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، والجوف، والحدود الشمالية، والمدينة المنورة ومكة المكرمة.
ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر متوسط الموج .
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