نبه إلى أنه لا يمنع الاستفادة من الدعم
أوضح برنامج حساب المواطن ضرورة الإفصاح عن السجل التجاري للمستفيد من الدعم، مبينًا طريقة الإفصاح بالبرنامج، جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المستفيدين حول ضرورة الإفصاح عن وجود سجل تجاري خاص به.
وذكر حساب «خدمة المستفيدين»، التابع للبرنامج -عبر تويتر- أنه «في حال وجود سجل تجاري لا بد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (سجل تجاري)، وإذا كان بدون عوائد يتم اختيار الدخل (صفر).
وكان برنامج حساب المواطن أوضح -في وقت سابق- أن من يزاول أي نشاط تجاري يستطيع الاستفادة من البرنامج؛ بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري، بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه.
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كانت هذه تفاصيل خبر «حساب المواطن»: هكذا يتم الإفصاح عن السجل التجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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