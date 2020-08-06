وزارة الصحة: 4 إجراءات تحد من كورونا بين كبار السن ومرضى الضغط

عند خروجهم من المنزل للضرورة..
أوضحت وزارة الصحة أنه لا ضرر من خروج مرضى ضغط الدم وكبار السنة عند الضرورة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، وذكر حساب «الصحة 937»، التابع للوزارة، عبر موقع تويتر، أنه ليس هناك ضرر من الخروج للضرورة، لكن ينبغي الحرص على إتباع إرشادات الوقاية العامة عند الخروج والتي منها:
أولًا: لبس الكمامة.
ثانيًّا: ترك مسافة بينك وبين الآخرين لا تقل عن مترين.
ثالثًا: المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون لمدة ٤٠ ثانية أو بمعقم كحولي لمدة ٢٠ ثانية قبل لمس الأنف والعين والفم.
رابعًا: تجنب المصافحة.
جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المواطنين حول خروج كبار السن ومرضى الضغط من المنزل للصلاة في المسجد وخلافه.
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