الحصيني يتوقع تأثير الحالة الجوية «رَهْو» على مناطق عدة

اليوم الخميس وليلة الجمعة
توقع الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، تأثير الحالة الجوية (رَهْو) اليوم الخميس وليلة الجمعة على مناطق عدة بالمملكة.
وقال الحصيني -عبر تويتر- إنه متوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة، على أجزاء من مناطق: مكة المكرمة وجازان وعسير والباحة ونجران واليمن وعمان.
وأشار الحصيني إلى رياح شمالية لشمالية غربية من متوسطة لقوية، مثيرة للأتربة، خاصة خارج المدن على معظم المناطق.
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