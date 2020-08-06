الحصيني يتوقع تأثير الحالة الجوية «رَهْو» على مناطق عدة

توقع الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، تأثير الحالة الجوية (رَهْو) اليوم الخميس وليلة الجمعة على مناطق عدة بالمملكة.

وقال الحصيني -عبر تويتر- إنه متوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة، على أجزاء من مناطق: مكة المكرمة وجازان وعسير والباحة ونجران واليمن وعمان.

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وأشار الحصيني إلى رياح شمالية لشمالية غربية من متوسطة لقوية، مثيرة للأتربة، خاصة خارج المدن على معظم المناطق.

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