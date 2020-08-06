بالصور.. فقدان شاب غرقًا في أحد أودية جازان والدفاع المدني يكثف عمليات البحث عنه

قال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، إنه مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة الدرب تلقى مساء الثلاثاء بلاغًا عن فقدان مواطن يبلغ من العمر (٢٠) عامًا في وادي بيض بمحافظة الدرب، وعلى الفور تمَّ انتقال فرق الانقاذ والإسعاف والآليات اللازمة للموقع .

وأضاف العقيد الغامدي أنه عند الوصول لموقع الحادث تمَّ على الفور تنفيذ خطة البحث عن المفقود في وادي بيض، وذلك عن طريق انتشار فرق الإنقاذ والبحث والغوص التابعة للدفاع المدني وبمشاركة من قبل الفرق التطوعية، والتي قامت بتمشيط الوادي إلا أنه لم يتم العثور عليه حتى الآن.

وتابع: توقفت أعمال البحث وتمشيط الوادي قبل غروب الشمس من مساء يوم الأربعاء؛ لصعوبة البحث في أوقات الليل وستعاود فرق البحث والإنقاذ البحث مجددًا صباح الخميس، وفقًا للخطط المعدة مسبقًا، وسيتمّ نشر بيان إعلامي عن أعمال البحث وتمشيط وادي بيض حتى يتم العثور على المفقود .

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بالجميع باتباع إرشادات السلامة أثناء المتغيرات الجوية والظواهر المصاحبة والتحذير بعدم الاقتراب من الأودية ومجاري السيول عند هطول الأمطار وعدم التهور والمجازفة بالدخول في الأماكن المنخفضة والأودية، وتجنب السباحة في الأماكن غير المخصصة للسباحة كالسدود والمستنقعات والبرك الزراعية وقنوات المياه الجارية، وغيرها من الأماكن المائية المشابهة؛ وذلك حفاظًا على أرواحهم وممتلكاتهم، ومتابعة ما يرد في منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني من تحذيرات ورسائل توعوية، متمنين السلامة للجميع.