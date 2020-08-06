السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون الحرمين يوجه وكالة الرئاسة للشؤون التقنية لتطوير منظومة العمل عن بعد



مكة المكرمة 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واس

وجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وكالة الرئاسة للترجمة والشؤون التقنية باستثمار الوقت لتهيئة وتطوير منظومة العمل عن بعد ومواصلة تدريب منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على التعامل مع وسائلها وأدواتها.

يأتي ذلك حرصاً من معاليه على ضمان استمرارية الأعمال وتنمية البنية التحتية الرقمية بالرئاسة ومرافقها الخارجية، والتكيف مع مستجدات المرحلة القادمة ومواكبة التطور التقني الحاصل بالمملكة والاستعداد للعمل تحت كافة الظروف، ودعماً للخطط الاحترازية والوقائية التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من تبعات تفشي جائحة فايروس

وتهدف الرئاسة ضمن خطتها للمرحلة المقبلة إلى تطوير الوسائل التقنية المختلفة، ودعم جاهزية مقرات العمل الميدانية والخدمية والإدارية بأحدث التقنيات والنظم المساعدة على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما على الوجه الأمثل، وإيماناً منها بما للتحول الرقمي من أثر في تسريع آلية العمل، ونشر ثقافة الإبداع في بيئة العمل وتماشياً مع ما تتطلبه الظروف الراهنة التي تُوجب الإسراع في مراحل التحول الإلكتروني.

// انتهى //

10:48ت م

0030



مكة المكرمة 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسوجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وكالة الرئاسة للترجمة والشؤون التقنية باستثمار الوقت لتهيئة وتطوير منظومة العمل عن بعد ومواصلة تدريب منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على التعامل مع وسائلها وأدواتها.يأتي ذلك حرصاً من معاليه على ضمان استمرارية الأعمال وتنمية البنية التحتية الرقمية بالرئاسة ومرافقها الخارجية، والتكيف مع مستجدات المرحلة القادمة ومواكبة التطور التقني الحاصل بالمملكة والاستعداد للعمل تحت كافة الظروف، ودعماً للخطط الاحترازية والوقائية التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من تبعات تفشي جائحة فايروس كورونا المستجد.وتهدف الرئاسة ضمن خطتها للمرحلة المقبلة إلى تطوير الوسائل التقنية المختلفة، ودعم جاهزية مقرات العمل الميدانية والخدمية والإدارية بأحدث التقنيات والنظم المساعدة على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما على الوجه الأمثل، وإيماناً منها بما للتحول الرقمي من أثر في تسريع آلية العمل، ونشر ثقافة الإبداع في بيئة العمل وتماشياً مع ما تتطلبه الظروف الراهنة التي تُوجب الإسراع في مراحل التحول الإلكتروني.// انتهى //10:48ت م0030

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون الحرمين يوجه وكالة الرئاسة للشؤون التقنية لتطوير منظومة العمل عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.