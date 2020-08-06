السعودية اليوم / بلدية مركز وادي جازان تكثف جهودها لنزح مياه الأمطار



جيزان 16 ذوالحجة 1441هـ الموافق 06 أغسطس 2020م واس

تواصل بلدية مركز وادي جازان التابع لمحافظة أبوعريش ممثلة بإدرة الكوارث والأزمات أعمالها الميدانية في قرى المركز لمواجهة موجة الأمطار التي تشهدها منطقة جازان .

وأوضح رئيس البلدية مفرح بن محمد الألمعي أن البلدية تكثف جهودها بكامل طاقتها في نزح المياه المتجمعة وردم المستنقعات وتمهيد الطرق المغلقة وتنظيف القنوات والعبارات بمركز وادي جازان ، إلى جانب ردم وتحسين طريق الحزام الشرقي بقرية البديع والقرفي تمهيدًا لسفلتته خلال الأيام القليلة القادمة.

وأهابت البلدية بالجميع عند وجود ملاحظات أو شكاوى التواصل عبر الخط الساخن 940.

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10:31ت م

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