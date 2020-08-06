السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده



الرياض 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية كوت ديفوار الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

10:19ت م

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الرياض 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية كوت ديفوار الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //10:19ت م0028

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