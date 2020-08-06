السعودية اليوم / الصين تسجل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا



شنغهاي 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واس

قالت لجنة الصحة العامة في الصين إن السلطات سجلت 37 حالة إصابة جديدة بفيروس

وبلغ العدد الإجمالي للحالات في الصين حتى الخامس من أغسطس آب 84528 بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 عند 4634.

// انتهى //

06:39ت م

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شنغهاي 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسقالت لجنة الصحة العامة في الصين إن السلطات سجلت 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي .وبلغ العدد الإجمالي للحالات في الصين حتى الخامس من أغسطس آب 84528 بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 عند 4634.// انتهى //06:39ت م0009

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