- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم 4 إجراءات على كبار السن ومرضى الضغط اتباعها قبل الخروج من المنزل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
4 إجراءات على كبار السن ومرضى الضغط اتباعها قبل الخروج من المنزل
منها لبس الكمامة وترك مسافة بينهم وبين الآخرين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة الصحة أنه لا ضرر من خروج مرضى ضغط الدم وكبار السن عند الضرورة مع اتخاذ جميع الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وقالت وزارة الصحة عبر “الصحة 937” بموقع تويتر، إنه ليس هناك ضرر من الخروج للضرورة، لكن ينبغي الحرص على اتباع إرشادات الوقاية العامة عند الخروج ومنها، لبس الكمامة، وترك مسافة بينك وبين الآخرين لا تقل عن مترين، وأيضًا المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون لمدة ٤٠ ثانية أو بمعقم كحولي لمدة ٢٠ ثانية قبل لمس الأنف والعين والفم، مع تجنب المصافحة.
وأعلنت وزارة الصحة أمس الأربعاء عن تسجيل (1389) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (282824) حالة، من بينها (34490) حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1991) حالة حرجة.
حالات التعافي من كورونا
كما سجلت (1626) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (245314) حالة. فيما بلغ عدد الوفيات (3020) حالة، بإضافة (36) حالة وفاة جديدة. لافتةً الانتباه إلى أنه تم إجراء (52099) فحصاً مخبرياً جديداً .
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر 4 إجراءات على كبار السن ومرضى الضغط اتباعها قبل الخروج من المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.