- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم 137 قتيلًا وأكثر من 5 آلاف مصاب في أحدث حصيلة لـ تفجير بيروت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
137 قتيلًا وأكثر من 5 آلاف مصاب في أحدث حصيلة لـ تفجير بيروت
الحصيلة ليست نهائية ولا يزال هناك عشرات المفقودين
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية صباح الخميس، حصيلة جديدة لضحايا الانفجار الهائل الذي هز بيروت مساء الثلاثاء.
وقال المتحدث باسم الوزارة رضا موسوي إن 137 شخصًا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 5 آلاف، من جراء الحادث الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، وفق أحدث حصيلة.
وأوضح المتحدث لـ”فرانس برس”، أن هذه الحصيلة ليست نهائية، مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك عشرات المفقودين.
ويوم أمس، قال مروان عبود محافظ بيروت: إنه تم تدمير نصف المدينة بالكامل، وهي غير صالحة للحياة الآن، وأن الآلاف من السكان بدون ملجأ أو مأوى، كما أن المرفأ مدمر بالكامل، كما أعلن أن الخسائر الناجمة عن الانفجار ما بين 10 إلى 15 مليار دولار.
وأضاف مروان عبود، أن التكلفة للتصليحات والترميم مرتفعة، والإمكانيات محدودة في ظل الأزمة الاقتصادية إلى جانب تعثر الاستيراد من الخارج.
وأشار إلى أن الحادث مصيبة حلت على لبنان، كما أنهم يعملون ليلًا نهارًا في محافظة بيروت لتأمين الملجأ للأهالي، ولكن العين بصيرة واليد قصيرة.
وتابع المحافظ، أن هناك صعوبة في تأمين مخزن بيروت فلا فنادق حتى هناك، ومن هنا طلبنا من أهالي المدن اللبنانية ورؤسائهم في استضافة أهل بيروت.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر 137 قتيلًا وأكثر من 5 آلاف مصاب في أحدث حصيلة لـ تفجير بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.