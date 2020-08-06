خسائر فصلية لـ الأنابيب السعودية بـ27 مليون ريال

2020-08-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

سجلت الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) خسائر بـ27.02 مليون ريال للربع الثاني من العام المالي 2020م، مقارنة بصافي خسارة قدرها 10.17 مليون ريال للربع الثاني من العام المالي 2019.

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وكشفت الشركة في بيان لها على “تداول” أن سبب الخسارة بـ 12.38 مليون ريال مقارنة بربح إجمالي بلغ 0.88 مليون ريال سعودي في الربع الثاني 2019م، يعود لانخفاض حجم المبيعات والمزيج البيعي، بالإضافة للزيادة في المصاريف الإدارية التي بلغت (12.60) مليون ريال مقارنة بـ (8.35) مليون ريال في الربع الثاني 2019م، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تعويضات نهاية الخدمة للموظفين المقيدة في الربع الثاني 2020م.

وقالت الأنابيب السعودية إن انخفاض الإيرادات الأخرى بـ 0.19 مليون ريال مقارنة بإيرادات أخرى بلغت 1.40 مليون ريال في الربع الثاني 2019م، جاء نتيجة لقيد حسم وعكس بعض المطلوبات المستحقة في الربع الثاني 2019م وزيادة مخصص ديون مشكوك في تحصيلها والذي بلغ 1.22 مليون ريال، مقارنة بـ 0.59 مليون ريال في الربع الثاني 2019م.

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