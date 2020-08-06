انهيار أجزاء من الطبقة الأسفلتية في جازان بسبب الأمطار!

2020-08-06

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

كشفت الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة جازان في الأيام الماضية عن هشاشة المشاريع المنفذة منها تصريف مياه الأمطار وأيضًا سوء الطبقة الأسفلتية وانهيار أجزاء كثيرة منها في أغلب المحافظات في المنطقة.

ورصدت عدسة “متابعات الخليج 365” تجمع مياه الأمطار في عدة شوارع رئيسية في مدينة جيزان وإغلاق بعض الشوارع.

مشاريع الصرف:

وقال بعض الأهالي في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: في كل سنة ومع هطول الأمطار الغزيرة تظهر لنا مشاكل تجمع المياه في عدة شوارع وقد تسببت في وقوع عدة أعطال وتلفيات لسيارتنا وأصبحنا نعاني من نفس المشكلة سنويًا ولا نعلم أين مشاريع التصريف والمشاريع الأخرى وهل سوف يبقى الوضع هكذا مع استمرار هطول الأمطار كل عام؟

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سوء الطبقة الأسفلتية:

وأضاف الأهالي: أن هذه الأمطار كشفت أيضًا عن سوء الطبقة الأسفلتية حيث ظهرت عدة حفريات ما بين متوسطة وعميقة وهذا يدل على سوء الطبقة الأسفلتية وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية في أغلب الشوارع:

محاصرة المنازل:

وبين الأهالي أن هذه المياه حاصرتهم في المنازل ليصبح التنقل بين المحافظات والمدن أمرًا صعبًا بل أن أغلب السيارات غرقت في عدة شوارع وذلك بسبب ضعف مشاريع تصريف المياه.

وناشد أهالي المنطقة الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن، مطالبين بضرورة إصلاح الطرقات من الحفريات وتصريف المياه عن منازلهم، مثمنين جهود الحكومة في توفير كافة سبل الراحة للمواطنين والمقيمين وذلك في موسم الأمطار.

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