محمد بن مسعود - الدمام - العدد الإجمالي للإصابات 84528 والوفيات 4634 قالت لجنة الصحة العامة في الصين: إن السلطات سجلت 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي. وبلغ العدد الإجمالي للحالات في الصين حتى الخامس من أغسطس 84528؛ بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 عند 4634.الصين فيروس كورونا الجديد 06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441 08:46 AM Advertisements العدد الإجمالي للإصابات 84528 والوفيات 4634 الصين: 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصين: 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي قالت لجنة الصحة العامة في الصين: إن السلطات سجلت 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي. وبلغ العدد الإجمالي للحالات في الصين حتى الخامس من أغسطس 84528؛ بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 عند 4634. الكلمات المفتاحية ، الصين: 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي ،

المصدر : الخليج 365

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