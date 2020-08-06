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سجلت كوريا الجنوبية 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء، أن عدد الإصابات الإجمالي ارتفع بذلك إلى 14 ألفًا و499 حالة حتى منتصف ليل الأربعاء/الخميس.
وظل عدد الوفيات جراء كورونا دون تغيير عند 302 حالة.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد
06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441 08:45 AM
خلال الساعات الـ24 الماضيةكوريا الجنوبية: 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
سجلت كوريا الجنوبية 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء، أن عدد الإصابات الإجمالي ارتفع بذلك إلى 14 ألفًا و499 حالة حتى منتصف ليل الأربعاء/الخميس.
وظل عدد الوفيات جراء كورونا دون تغيير عند 302 حالة.
، كوريا الجنوبية: 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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