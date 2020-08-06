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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، استمرار الحالة المطرية "رهو" على عدد من المناطق.
وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم #الخميس تستمر حالة #رهو المطرية؛ حيث من المتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق #جازان #عسير #الباحة #مكة،.. هذا والله أعلم.
وأضاف: متوقع اليوم أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة، وقد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة.حالة الطقس الأرصاد
رياح وغبار وأمطار.. توقعات المسند عن طقس نهاية الأسبوعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-06
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، استمرار الحالة المطرية "رهو" على عدد من المناطق.
وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم #الخميس تستمر حالة #رهو المطرية؛ حيث من المتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق #جازان #عسير #الباحة #مكة،.. هذا والله أعلم.
وأضاف: متوقع اليوم أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة، وقد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة.
06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
08:23 AM
قال: "رهو" مستمرة على أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكة
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، استمرار الحالة المطرية "رهو" على عدد من المناطق.
وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم #الخميس تستمر حالة #رهو المطرية؛ حيث من المتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق #جازان #عسير #الباحة #مكة،.. هذا والله أعلم.
وأضاف: متوقع اليوم أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة، وقد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة.
، رياح وغبار وأمطار.. توقعات المسند عن طقس نهاية الأسبوع ،
المصدر : الخليج 365
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