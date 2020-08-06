، رياح وغبار وأمطار.. توقعات المسند عن طقس نهاية الأسبوع ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: "رهو" مستمرة على أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكة

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، استمرار الحالة المطرية "رهو" على عدد من المناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم #الخميس تستمر حالة #رهو المطرية؛ حيث من المتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق #جازان #عسير #الباحة #مكة،.. هذا والله أعلم.

وأضاف: متوقع اليوم أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة، وقد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة.حالة الطقس الأرصاد