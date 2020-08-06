شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خفة دم مواطن معمرّ يبلغ من العمر 136 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف مقطع فيديو، عن مشاهد طريفة لمواطن مسن يبلغ من العمر 136 سنة. كشف مقطع فيديو، عن مشاهد طريفة لمواطن مسن يبلغ من العمر 136 سنة. ويعد المواطن هو صاحب العمر الأكبر عالمياً؛ فيما يتميز بخفة الدم والروح الاجتماعية؛ حيث أخذ يتحدث بطرافة وألقى بعض الجمل باللغة الإنجليزية.

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