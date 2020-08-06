شكرا لمتابعة خبر عن شروط وأحكام إنفاق الزوجة من راتبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توجد عدة ضوابط وأحكام في مسألة إنفاق الزوجة مع زوجها من راتبها، حيث أن عمل المرأة إما أن يكون مشترطًا في عقد الزواج أو لا، فإن كانت قد اشترطت على زوجها قبل الزواج أن تعمل فرضي، فلا يحق له أن يمنعها منه، ولا يكون له حق في راتبها، إلا أن تعطيه منه بطيب نفس منها.

وفي هذه الحالة، يكون حق خالص لها، تنفقه فيما تشاء من أوجه الحلال، قال سبحانه "وللنساء نصيب مما اكتسبن"، أما إن كانت الزوجة لم تشترط على زوجها حين العقد أن تعمل، ثم بدا لها أن تعمل بعد الزواج، فذلك متوقف على رضا الزوج وموافقته، فإن أبى فذلك له؛ لأنّ قرارها في البيت من حقه.

‏أما إن رضي فله أن يشترط عليها مقابلاً يتفقان عليه يأخذه عوضاً عن حقه الذي تنازل عنه، وهو القرار في البيت ولزوم مسكن الزوجية، فالوقت الذي تبذله في العمل من حقه، وله أن يأخذ عوضًا عنه بالمعروف.

وتعد الحياة الزوجية مبناها على التعاون والتراحم والمعاشرة بالمعروف، وليتعفف الزوج قدر استطاعته عن أخذه المال من زوجته، فإن ذلك مؤثرٌ سلبا على قِوامته، والتي جعل الله تعالى من مقوماتها إنفاقه عليها، كما قال تعالى : " الرجالُ قوَّامونَ على النِّسَاءِ ‏بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ".