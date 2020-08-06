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شكرا لمتابعة خبر عن " الحصيني " : أمطار متفاوتة على أجزاء من عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة " تسميات " عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، عن هطول أمطار متفاوتة على عدة مناطق.
وقال عبدالعزيز الحصيني: " متوقع-بإذن الله-اليوم الخميس1441/12/16هـ وليلة الجمعة، أمطار متفاوتةمن مكان الى أخر من خفيفةلغزيرة على أجزاء من مناطق مكة وجازان وعسير والباحةونجران واليمن وعمان " .
وأضاف: " رياح شمالية لشمالية غربية من متوسطة لقوية مثيرة للأتربة خاصة خارج المدن على معظم المناطق إلا أن يصرفها الله.. وحالة رَهْو " .
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