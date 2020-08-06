عمره 53 عاما ويبدو في الـ25… هولندي يكشف سر شبابه

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نقلت مجلة Unilad، أن رجلا هولنديا يبلغ من العمر 53 عاما يبدو في سن الـ 25 مما يثير التساؤل في سر تمكنه من الظهور بمظهر أصغر من عمره الحقيقي. وذلك حسب ما نقل “لينتا رو”.

وكشفت المجلة ان إديسون برانداو قال إنه لم يلجأ أبدا إلى الجراحة التجميلية، ويعتبر سر “الشباب الدائم” في التغذية الصحيحة والعناية بالبشرة والتفكير الإيجابي، حسب قوله.

وأضاف برانداو “غالبا ما يصاب الناس بالصدمة عندما يكتشفون أنني أبلغ من العمر 53 عاما. جميعهم يعتقدون أنني في الخامسة والعشرين”.

وحسب المجلة، يمارس برانداو يوميا تمارين رياضية قاسية ولا يأكل السكر ولا الأطعمة المعلبة ولا المقلية ولا يدخن ولا يتعاطى المخدرات. وقال “الآن أشعر نفسي كأنني في سن أقل من الثلاثين من عمري. أشعر بنفس الطاقة التي كانت لدي من قبل”.





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