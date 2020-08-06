أحد الجمال علق داخل السيارة.. حـادث مروّع بسبب إبل سائبة على طريق حائل – جبة (فيديو)

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أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حـادثاً مروعاً على طريق “حائل – جبة”، بعد أن اصطدمت سيارة صغيرة بمجموعة من الإبل السائبة.

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وبيّن الفيديو أحد الجمال عالقاً داخل السيارة مكان جلوس السائق الذي نجا بأعجوبة من الحـادث، كما أظهر الفيديو نفوق عدد من الجمال على الطريق وخروج أمعاء بعضها بسبب قوة الحـادث الذي وقع ليلاً.

جدير بالذكر أن الإدارة العامة للمرور كانت قد حذّرت في وقت سابق أصحاب الحيوانات من تركها على حرم الطرق، ووضعت غرامات مالية على المخالفين.



