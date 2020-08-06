طالب بالثانوية يبتكر روبوتًا لصيانة أبراج المحمول دون تدخل بشري

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تمكن طالب بالمرحلة الثانوية من تحقيق إنجاز علمي، بعد نجاحه في ابتكار “روبوت” يساهم في صيانة أبراج المحمول دون تدخل بشري.

وروى الطالب وليد عداس (17 عاما)، تفاصيل مسيرته مع عالم الروبوتات، والتي انطلقت مع إدارة الموهوبين بالمدينة المنورة منذ أن كان في الصف السادس، كما انضم إلى مدرسة ثانوية طيبة للموهوبين بحلول المرحلة الثانوية.

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وتحدث عداس عن الصعوبات التي واجهته في طريقه لابتكار الروبوت، مؤكدًا وفقا لـ”المدينة”أن أبرزها كانت نظرة الناس له على أنه صغير على الابتكار، وكذلك السخرية منه.

وأهدى المبتكر الصغير إنجازه إلى الوطن وأهله وأصدقائه، معربا عن أمله أن تساهم دراسته في إظهار قدراته للعالم كله.

يذكر أن عداس نال المركز الثالث في التصفيات السعودية المؤهلة لأولمبياد الروبوت العالمي 2019 (الفئة المفتوحة للكبار)، كما مثّل مع ثلاثة من أصدقائه منطقة المدينة المنورة وإدارة الموهوبين في مهرجان الجنادرية 33 في جناح إدارة الموهوبين بوزارة التعليم .

